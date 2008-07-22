15 років за вбивство рідної бабусі

Харків. 22 липня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 27-річного ніде не працюючого мешканці Борівського району засуджено на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, онук вимагав у своєї 70-річної бабусі грошей на спиртне, і після того, як вона відмовила, з особливою жорстокістю вбив її.

Взявши 100 гривень, він зник з місця скоєння злочину.

Державним обвинувачем у справі виступав прокурор області Василь СИНЧУК. Суд погодився з його пропозицією щодо поризначення міри покарання підсудному.