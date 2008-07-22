ХХХІ сесія облради пройде в Будинку рад

Харків. 22 липня. УНІАН. Пленарне засідання наступної сесії Харківської обласної ради, яке планується на 7 серпня, пройде у приміщенні Будинку рад.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, одним з перших депутати розглянуть питання про введення мораторію на полювання на території Харківської області.

Крім того, серед питань порядку денного сесії – внесеня змін до бюджету області, затвердження обласної Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2008-2010 рр., внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності в Харківській області на 2006-2010 рр., передача в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад, створення комунального підприємства «Соціальна аптека», розгляд протесту прокурора Харківської області на рішення облради від 17 квітня 2008 р. № 726-V «Про надання в користування мисливських угідь».