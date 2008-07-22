В.о. мера Кернес відсутній на роботі

Харків. 22 липня. УНІАН. Керівник прес-служби Харківської міськради Ніна МАРЧЕНКО повідомила кореспондену УНІАН про те, що в.о. міського голови Геннадій КЕРНЕС сьогодні відсутній на роботі, хоча має виконувати обов`язки керівника. Прес-службі відомо з повідомлень інформагентсв, що Г.КЕРНЕС затриманий правоохоронцями, але офіційнійна інформація від влади має надійти трохи пізніше, сказала Н.МАРЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдень місцеві інформагентства повідомили з посиланням на самого Г.КЕРНЕСА, що його заблокували в автомобілі люди в масках, і припустив, що це, ймовірно, працівники правоохоронних органів. Журналісти-очевидці підтвердили те, як автомобіль Г.КЕРНЕСА був забловований у Харкові на проспекті Леніна поблизу обласного Апеляційного суду. На місце події прибула «швидка допомога», але під час руху в центрі міста на вул. Сумській її «притис» автомобіль ДПС, правоохоронці затримали Г.КЕРНЕСА і повезли у невідомому напрямку.

Начальник Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації Валерій ЛЮТИЙ пізніше повідомив місцевій пресі, що Г.КЕРНЕС затриманий правоохоронцями, і його везуть на допит у Київ. За його словами, Г.КЕРНЕСА неодноразово викликали на допит у справі про так званий харківський наркотрафік, але міськсекретар ігнорував виклики.