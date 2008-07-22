Добкін терміново перериває відпустку

Харків. 22 липня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН перериває тарифну відпустку і 23 липня 2008 року приступить до виконання своїх обов’язків.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Харківської міськради Ніна МАРЧЕНКО, коментуючи ситуацію у зв’язку з тим, що правоохоронці здійснюють примусову доставку в.о. міського голови Геннадія КЕРНЕСА у Київ на допит.

Офіційно М.ДОБКІН мав перебувати у відпустці з 21 до 25 липня. Згідно з розпорядженням на час його відпустки повноваження міського голови були покладені на секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА, зазначила Н.МАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, сьогодні у Харкові працівниками міліції було затримано секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

При цьому в ДГЗ зазначають, що Г.КЕРНЕС «упродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (у тому числі перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».

Коментуючи цю подію, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого став результатом тривалого ігнорування ним Закону та свого обов’язку як громадянина. За словами міністра, навіть такі впливові посадові особи, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО та екс-Президент Леонід КУЧМА без усіляких застережень давати покази правоохоронним органам, демонструючи цим, що Закон дійсно один для всіх.