На Харківщині згоріло 50 гектарів хлібного поля

Харків. 22 липня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області згоріло 50 гектарів хлібного поля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головнгого управління МНС в Харківській області, пожежа сталася близько 14.00 на хлібному масиві поблизу села Новоуплатне Близнюківського району.

На місце відразу події прибуло відділення рятувальників окремого посту Близнюківського районного відділу МНС. За попередніми даними вогнем було охоплено близько 50 га хліба на корню. Загальна площа поля становить 67 га. О 15:12 пожежа була ліквідована. МНСникам вдалось врятувати понад 17 га пшениці.

Наразі встановлюються причина виникнення пожежі та збитки нанесені вогнем. На місці працює оперативна група Головного облуправління МНС.