На завтра в Україні оголосили штормове попередження

Харків. 22 липня. УНІАН. На завтра, 23 липня, в Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС з посиланням на Український гідрометеорологічний центр, сьогодні ввечері та протягом 23 липня у зв’язку із сильними опадами на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 метри; у Закарпатті на ділянці річки Тиса Великий Бичків-Вилок - 2,5-3,5 м, у нижніх течіях річки Боржави - 2,5-3 м із виходом води на заплаву. При сильних зливах місцями можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

У гірських районах існує загроза формування селевих потоків.

23 липня у західній частині країни грози, сильні дощі, в Карпатах, у Закарпатті та Прикарпатті дуже сильні дощі; місцями град і шквали 17-22 м/с, на високогір’ї Карпат пориви вітру до 25 м/с.