Прес-конференцію Кернеса покажуть 3 телеканали

Харків. 24 липня. УНІАН. Прес-конференція секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА, яка відбулася 23 липня в прес-центрі міськради, буде показана в ефірі 3 харківських телеканалів.

Як повідомляє сайт міськради, харків’яни можуть побачити спілкування з журналістами виконуючого обов’язки міського голови Г.КЕРНЕСА протягом 4 днів на 7-му каналі, на Р1, а також ОТБ.

24 липня відбудеться 2 трансляції, 25 липня – 2, 26 липня – 2, 28 липня – 1.

Прес-конференція була присвячена подіям 22 липня, коли Г.КЕРНЕС був силоміць доставлений на допит у Київ у порушеній стосовно нього кримінальній справі.