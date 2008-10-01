Салигіна відкличуть з посади голови облради

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Фракція Партії регіонів у Харківській обласній раді ухвалила рішення відкликати з посади голови облради Василя САЛИГІНА.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН керівник фракції ПР в Харківській облраді Віктор ХРИСТОЄВ.

«Фракція вирішила відкликати САЛИГІНА як нашого члена партії, якого ми рекомендували за свого часу на посаду голови облради 5-го скликання», - сказав В.ХРИСТОЄВ. За це рішення проголосував 61 член фракції з 64 присутніх на засіданні, 19 – були відсутні, повідомив він.

За його словами, рішення було ухвалене ще увечері у вівторок, 30 жовтня, на засіданні фракції, але «з мотивів партійної дисципліни» про це вчора не було оголошено журналістам. В.САЛИГІН попросив дати йому 24 години, щоб обміркувати і прийняти своє рішення в інтересах харків’ян. Сьогодні В.САЛИГІН, як і було домовлено, прийшов на зустріч з колегами і письмово повідомив, що свою заяву він опублікував на особистому сайті, згідно з якою він відмовляється писати заяву про відставку, сказав В.ХРИСТОЄВ.

При цьому він не повідомив, які причини спонукали фракцію ухвалити рішення про відкликання В.САЛИГІНА, зазначивши, що її керівництво зробить згодом офіційне повідомлення.

В.ХРИСТОЄВ зазначив, що питання про звільнення В.САЛИГІНА з посади фракція ПР планує винести на позачергову сесію облради, яка має бути призначена незабаром.