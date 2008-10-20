Металіст виграв у Арсенала

Харків. 20 жовтня. УНІАН. У домашньому матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки київському Арсеналу з рахунком 3:1.

Голи забили Коельо 67, 78, Слюсар 84 - Закарлюка 80.

Два гравці Металіста отримали червоні картки і були вилучені з поля.

Головний тренер Металіста Мирослав МАРКЕВИЧ: «Знаєте, проти такої оборони грати непросто. П`ять захисників нас утримували в першому таймі. У другому ми пішли трохи на ризик, виставили три нападаючих, і це дало свої результати. Я радий, що команда витримала до кінця, і вдесятьох забили гол. Хлопці виявили характер, за що я їм вдячний».

М.МАРКЕВИЧ не зовсім погодився із зауваженням журналістів, що команда грала без натхнення. «Я не можу сказати, що сьогодні у нас не було емоцій, - сказав тренер, - . Я розумію, що після матчу з «Бешикташем» всі розраховують на великі швидкості, але хочу повторити, що з «Бешикташем» було легко грати, тому що вони грають у футбол. Сьогодні наш суперник, в основному, відбивався, і лише після того, як пропустив другий м`яч, десь почав рухатися. Тут непроста гра для нас була: у нас були проблеми з складом і десь були збої».

«Результат не дуже хороший для нас, - сказав на післяматчевій прес-конференції тренер Арсенала Олександр ЗАВАРОВ. - Але, тим не менше, я бачу перспективу у своєї команди, і якщо футболісти залишаться з такою ж мотивацією і з такою ж самовіддачею, то, гадаю, те завдання, яке перед нами поставлене, буде виконано».

Набравши 21 очко, Металіст посідає третє місце в турнірній таблиці Чемпіонату.

Результати решти матчів 11 туру:

Ворскла - Металург З 1 : 1 (Сачко 53 - Годін 46)

Таврія - Карпати 1 : 4 (Ковпак 79 - Пшеничних 14, Кожанов 45, Кобін 74, Худобяк 93)

Дніпро - Металург Д 1 : 1 (Воробей 13 - Чечер 49)

Шахтар - Кривбас 4:2 (Брандао 16, 71, Срна 48, Гладкий 69, - Максимов 11, Костишин 84)

Іллічівець - Чорноморець 1:0 (Ліма 19)

ФК Львів - ФК Харків 1:0 (Худзик 69)

Динамо - Зоря 5:0 (Бангура 3, 15, Алієв 5, Гіоане 11, Зозуля 79 пен.)

Турнірна таблиця :

1 Динамо 28

2 Металург Д 26

3 Металіст 21

4 Ворскла 19

5 Металург З 19

6 Дніпро 16

7 Зоря 16

8 Шахтар 15

9 Чорноморець 13

10 Кривбас 13

11 Карпати 11

12 Арсенал До 10

13 Іллічівець 9

14 ФК Львів 8

15 Таврія 7

16 ФК Харків 6