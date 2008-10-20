Семенюк: ДП від кризи не постраждають

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Підприємства, які належать державі, та ті, де у держави є контрольний пакет акцій, не постраждають від фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на прес-конференції у Харкові.

За її словами, ФДМУ запропонував передбачити у Державному бюджеті на 2009 рік кошти для погашення кредитів, які братимуть для своєї виробничої діяльності такі підприємства.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сказала, що державні підприємства платять податки, а акціонерні товариства з великою долею акцій у руках держави державі відраховують значні гроші у вигляді дивідендів. Тому вони мають право розраховувати на підтримку держави, особливо у нинішній час галопуючої інфляції та падіння фондового ринку.

На думку голови ФДМУ, кошти на підтримку державних підприємств можуть акумулюватися у тому числі й за рахунок приватизації.