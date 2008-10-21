У Києві подешевшала земля

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Середня вартість землі під забудову в Києві з 10 по 17 жовтня ц.р. знизилася на 0,97% - з 67 тис. 024,83 дол. до 66 тис. 373,24 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Земельна спілка України» (ЗСУ).

Як говориться в повідомленні, з 1 вересня 2006 року індекс вартості землі під забудову в Києві зріс на 134,07%.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році в Києві середня вартість землі під забудову зросла на 32,26% - з 40 тис. 661,89 дол. до 53 тис. 782,33 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. «Земельна спілка України» 1 вересня 2006 року запровадила індекс «ЗСУ-Київ» - зважений показник динаміки цін на земельні ділянки в Києві, одержаний шляхом аналізу цін пропозицій земельних ділянок (як з будівлями, так і без) різного призначення, в яких земля є основної складовою ціни. За початкову дату прийнято 1 вересня 2006 року, значення індексу - 0.

Індекс «ЗСУ-Київ» визначається за підсумками аналізу не менш як 3000 пропозицій продажу за місяць, одержаних із різних джерел.