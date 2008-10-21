Корпоративними правами «Турбоатому» управлятиме МПП

Розпорядження Кабміну

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Кабінет Міністрів України розпорядженням від 17 жовтня 2008 р. №1335-р передав Міністерству промислової політики повноваження з управління корпоративними правами держави щодо деяких господарських товариств. Текст документа розміщено на сайті уряду. Серед підприємств - ВАТ «Азовмаш», ВАТ “Одеський припортовий завод”, Київський завод реле та автоматики, Київський мотоциклетний завод, “Турбоатом”, “Завод “Маяк”, Феодосійська суднобудівна компанія ““Море”, науково-виробничий комплекс “Київський завод автоматики імені Р.І.Петровського”, Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів і підприємство “Меридіан” імені С.П.Корольова”.

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