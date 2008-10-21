Стадіон «Металіст» буде готовий до Євро-2012 в 2010 році

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ і головний інвестор ключових об`єктів під Євро-2012, президент компанії DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ проінспектували хід реконструкції стадіону «Металіст», повідомляє сайт Харківської ОДА.

Нині тут встановлюються опори під новий дах. Всього їх буде встановлено 24. «Дах і стадіон відповідатимуть всім високим вимогам до якості, які встановлені FIFA і UEFA», - повідомив Сергій ЄВЕЛЬ, генеральний директор ТОВ «Сталь конструкція», яке проводить монтаж металевих конструкцій.

Повністю реконструкція стадіону буде закінчена до грудня 2010, говорить О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. «Ми на півроку скоротили всі терміни. Стадіон вміщатиме 42 тисячі вболівальників, а його інфраструктура відповідатиме всім вимогам UEFA», - заявив він.

Керівник області А.АВАКОВ, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що задоволений рівнем і темпом підготовки стадіону «Металіст» до європейського чемпіонату.

А.АВАКОВ також відзначив, що, враховуючи, що реконструкція стадіону «Металіста» цього року вже профінансована в сумі 60 млн. грн. і приблизно таку ж суму планується цього року виділити ще, «ми бачимо, що місто Харків готується до Євро не на словах, а на ділі».

«І дивлячись на те, як будуються і реконструюються у нас об`єкти, думаю, що Харків повинен стати основним приймаючим містом Євро-2012», - сказав А.АВАКОВ.