Фінансова криза в Україні триватиме не менше 2 років

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Наслідки світової фінансової кризи в Україні відчуватимуться більше 2 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявила Вікторія ВОЛКОВСЬКА – радник правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок України.

«На Україну насувається фінансова криза, – сказала В.ВОЛКОВСЬКА, – вона не обмежиться тижнем-двома, навіть декількома місяцями. Дай бог, подолати її протягом двох років», – підкреслила радник правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок України.