У кредитних спілках «Слободу-кредит» називають чужинцем

Харків. 21 жовтня. УНІАН. У системі кредитних спілок України спостерігається повна стабільність. Ці фінансові установи гарантують повернення внесків громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільній прес-конференції у Харкові заявили радник голови Державної комісії з урегулювання ринків фінансових послуг України Андрій ОЛЕНЧИК, радник правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок України Вікторія ВОЛКОВСЬКА та голова Правління об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладників» Іван ВИШНЕВСЬКИЙ.

За словами В.ВОЛКОВСЬКОЇ, фінансова структура кредитних спілок (КС) кардинально відрізняється від банківської структури тим, що КС не залучають іноземних кредитів, а отже не несуть банківських ризиків, КС не фінансують житлове будівництво (з якого, власне, і почалася світова фінансова криза) і КС не вкладають свої активи у цінні папери, які можуть знецінитися.

«Кредитні спілки працюють достатньо стабільно, – сказала В.ВОЛКОВСЬКА. – Здійснюється споживче кредитування, у той час коли цього не роблять банки».

«Те, що відбулося з КС «Слобода-кредит», – підтвердив А.ОЛЕНЧИК, – не має нічого спільного з іншими кредитними спілками в регіоні».

За словами учасників прес-конференції, кредитні спілки-члени «Програми захисту вкладників» обов’язково страхують депозитні вклади від населення. «Зараз страхова сума становить 50 тис. грн.», – сказав В.ВИШНЕВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН: будь-яку інформацію стосовно участі кредитної спілки у «Програми захисту вкладників», які є гарантії, умови страхування, що робити за умови настання страхового випадку, вкладники КС можуть дізнатися за безкоштовним телефоном 8-800-309-15-10.