В 1/4 Кубка Металіст зіграє з Таврією

14:18, 31 жовтня 2008
Харьків
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Результати жеребкування

Харків. 31 жовтня. УНІАН.  Сьогодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Як повідомляє сайт ПФЛ, харківський Металіст на цьому етапі зіграє з сімферопольською Таврією.

Результати жеребкування:

Металург (Донецьк) - Ворскла (Полтава)

 

Сталь (Алчевськ) - Динамо (Київ)

Александрія - Шахтар (Донецьк)

Матчі пройдуть 11-12 листопада 2008 року. У разі потреби у відповідь матчі відбудуться 6-7 грудня 2008 року.

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