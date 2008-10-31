В 1/4 Кубка Металіст зіграє з Таврією

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Сьогодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Як повідомляє сайт ПФЛ, харківський Металіст на цьому етапі зіграє з сімферопольською Таврією.

Результати жеребкування:

Металург (Донецьк) - Ворскла (Полтава)

Сталь (Алчевськ) - Динамо (Київ)

Александрія - Шахтар (Донецьк)

Матчі пройдуть 11-12 листопада 2008 року. У разі потреби у відповідь матчі відбудуться 6-7 грудня 2008 року.