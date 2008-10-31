В 1/4 Кубка Металіст зіграє з Таврією
14:18, 31 жовтня 2008Харьків
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Результати жеребкування
Харків. 31 жовтня. УНІАН. Сьогодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.
Як повідомляє сайт ПФЛ, харківський Металіст на цьому етапі зіграє з сімферопольською Таврією.
Результати жеребкування:
Металург (Донецьк) - Ворскла (Полтава)
Сталь (Алчевськ) - Динамо (Київ)
Александрія - Шахтар (Донецьк)
Матчі пройдуть 11-12 листопада 2008 року. У разі потреби у відповідь матчі відбудуться 6-7 грудня 2008 року.
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