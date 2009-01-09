Андрєєв зробив попередження

Харків. 9 січня. УНІАН. Харків`яни заборговували за теплопостачання за листопад і грудень 2008 року 130 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської міськради з посиланням на директора Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Сергія АНДРЄЄВА.

За інформацією керівника ХТМ, за останні 2 місяці, листопад і грудень 2008 р., борги населення за відпущену теплову енергію різко почали збільшуватися. Він зазначив, що це пов`язане у тому числі і з введенням нових тарифів - рівень платежів, який становив майже 100%, до кінця 2008 р. знизився до 60%.

«Тільки за 2 місяці ми недоотримали від харків`ян майже 130 млн. грн. Фактично це ті кошти, які ми повинні платити за газ. Якщо найближчим часом ситуація з платежами населення не покращає, то цілком можливо, що будуть погіршення параметрів теплопостачання. Нам на сьогодні нічим перекрити борг в 130 млн. грн. На сьогодні наш борг, який залишився перед НАК «Нафтогаз України» – це борг споживачів, населення м. Харкова. З 1 по 8 січня ми не одержали від харків`ян ані копійки», - сказав С.АНДРЄЄВ.