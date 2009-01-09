На Салтівці горів 5-поверховий будинок

Харків. 9 січня. УНІАН. Восьмого січня у Московському районі міста по вулиці Тимурівців, 35-Б у п`ятиповерховому будинку сталася пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, при прибутті пожежників з’ясувалося, що вогнем були охоплені кімната на другому поверсі та домашні речі, що знаходилися в ній.

Мешканці верхніх поверхів опинились відрізаними від шляхів евакуації через сильне задимлення. Одні з двох сходів будинку буквально заставлені всілякими речами та сміттям, що становило велику проблему при евакуації. Рятівникам вдалося зберегти життя чотирьом мешканцям будинку, що проживали в сусідніх кімнатах і були в найбільшій небезпеці. Ще 50 людей, що проживали на верхніх поверхах були успішно евакуйовані.

Постраждалих немає. Пожежа була ліквідована о 04:02. На місці працювали шість рятувальних підрозділів. Причини пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються, повідомили у прес-службі.