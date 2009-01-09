Харків`ян ще не дістала «газова» атака

Харків. 9 січня. УНІАН. Харків`яни поки що не відчули наслідків «газового» конфлікту між Росією й Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської міськради з посиланням на директора Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Сергія АНДРЄЄВА.

За його даними, незважаючи на складнощі з поставками газу до України, харків`яни поки що одержують тепло і гарячу воду в повному обсязі і практично належної якості (йдеться лише про зниження температури гарячої води з нормативних 55 градусів до 50).

При цьому С.АНДРЄЄВ зазначає, що теплопостачання здійснюється за рахунок газу власного видобутку і того запасу, який закачаний у сховища. Джерела теплопостачання міста працюють у штатному режимі. Серйозних аварій на тепломережах, за словами керівника ХТМ, минулими днями не спостерігалося.

Говорячи про можливий розвиток подій, якщо газовий конфлікт триватиме найближчим часом, С.АНДРЄЄВ повідомив, що існує домовленість між керівництвом міста й області про можливість переходу на альтернативне паливо - мазут. Проте для його придбання, зазначив він, теж потрібні кошти.

За інформацією С.АНДРЄЄВА, лише для того, щоб закупити необхідний запас мазуту на 10 днів, потрібно 20 млн. грн. Враховуючи, що з листопада минулого року відзначаються перебої з платежами від населення за тепло, надалі забезпечувати такі закупівлі буде дуже проблематично.

С.АНДРЄЄВА поінформував також, що за добу місто Харків споживає газу на 3,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними керівництва ХТМ, харків`яни заборговували за теплопостачання за листопад і грудень 2008 року 130 млн. грн.