Харків ударить по газу фонтанами

Харків. 9 січня. УНІАН. У Харкові з`являться ще 3 фонтани.

Як повідомляє офіційний сайт міського голови, про це проінформував на прес-конференції директор Департаменту комунального господарства Віктор КІТАНІН.

За його інформацією, в останні роки радянської влади у Харкові діяло 20 великих фонтанів, а 2 роки тому їх налічувалося всього 3. За такий короткий термін міській владі вдалося збільшити їх кількість вже до 13 штук. І на цьому місто не збирається зупинятися. Планується, що будуть цього року фонтани будуть споруджені на спуску Халтуріна, в сквері на проспекті Косіора і ще один в центральній частині міста.

На зимовий період все устаткування фонтанів для його ж збереження демонтувалося, залишилися лише водогінні мережі, повідомляє сайт.