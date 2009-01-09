Курси валют у банках Харкова

Долар: від 8,15 до 8,5 грн.

Харків. 9 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 9 січня: Мегабанк – купівля долара - 8,5 грн. (продаж - 9,1 грн.), євро - 11,3 грн. (12,5 грн.), Меркурій - 8,5 (9,25), 11,6 (12,8), Реал-банк - 8,45 (9,1), 11,5 (12,6), Факторіал-банк - 8,15 (8,9), 11,1 (12,15), Базис - 8,15 (8,75), 10,3 (11,5) відповідно, передає SQ. Як повідомляв УНІАН, НБУ встановив на 9 січня такі офіційні курси гривні до іноземних валют (за 100): долар США - 770, російський рубель - 26,198, євро - 1048,509.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter