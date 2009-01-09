Долар упав і знову виріс

Харків. 9 січня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку зберігся зростаючий тренд щодо американської валюти. Торги доларом США відкрилися котируваннями 8,55/8,80 грн., на 12.00 ціни знизилися до 8,53/8,69 грн. На момент закриття цінові рівні зросли – 8,60/8,80 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 14.15 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари долар-гривня – 7,70/8,21 грн.

У Росії тривають новорічні канікули, які продовжаться до 11 січня, у зв`язку з чим торги російським рублем не проводилися.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3656/1,3658 дол. США, а на 15.45 підвищилися до 1,3695/1,3697 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,6615/12,0330 грн., на 12.00 ціни пішли вниз – 11,6610/11,9100 грн. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні зросли до 11,7635/12,0675 грн.