Зате у нас повно цукру

Харків. 9 січня. УНІАН. В Харківській області завершено виробництво цукру

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

За його даними, на сьогоднішній день цукровими заводами області завершено виробництво цукру з сировини 2008 року. Фактично перероблено 953,3 тисяч тонн цукросировини й вироблено 131,2 тисяч тонн цукру.

В.ЗВЄРЄВ зазначив, що бсяги виробленого цукру повною мірою забезпечать всі потреби Харківщини в цьому продукті.

Як повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Звєрєв, на сьогоднішній день цукровими заводами області завершено виробництво цукру з сировини 2008 року. Фактично перероблено 953,3 тисяч тонн цукросировини й вироблено 131,2 тисяч тонн цукру. Обсяги виробленого цукру в повній мірі забезпечать всі потреби Харківщини в цьому продукті.