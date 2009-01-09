Озимим морози не страшні - Звєрєв

Харків. 9 січня. УНІАН. В Харківській області на сьогодні у доброму та задовільному стані знаходяться 100% озимих культур.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

За його інформацією, на даний час фахівцями Інституту рослинництва ім. В.Юр’єва, а також спеціалістами господарств, обласного і районних управлінь агропромислового розвитку проводиться моніторинг стану посівів озимих культур.

За результатами досліджень, на сьогодні у доброму та задовільному стані знаходяться 100% посівів озимих культур (511,9 тис. га).

Загрози пошкодження озимих культур низькими температурами немає, зазначив В.ЗВЄРЄВ.