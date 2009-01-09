Харків. 9 січня. УНІАН. Миколу ПАХНІНА звільнено з посади начальника облуправління у справах сім`ї та молоді.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав губернатор Арсен АВАКО.

М.ПАХНІНА звільнено з 8 січня 2009 р. у зв`язку з переведенням до апарату облдержадміністрації, йдеться у розпорядженні.