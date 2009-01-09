Пахніна звільнено з посади
19:03, 09 січня 2009Харьків
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Розпорядження Авакова
Харків. 9 січня. УНІАН. Миколу ПАХНІНА звільнено з посади начальника облуправління у справах сім`ї та молоді.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав губернатор Арсен АВАКО.
М.ПАХНІНА звільнено з 8 січня 2009 р. у зв`язку з переведенням до апарату облдержадміністрації, йдеться у розпорядженні.
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