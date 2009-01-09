Газпром не може вплинути на подачу гарячої води у Харкові

Харків. 9 січня. УНІАН. Перебої в подачі гарячої води в різних районах Харкова не пов`язані з припиненням постачань газу до України російською компанією «Газпром».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник голови облдержадміністрації Олег ШАПОВАЛОВ.

За його словами, сьогодні ТЕЦ-5, яка обігріває значну частину Харкова та його передмістя, використовує мазут і природний газ, видобутий на Харківщині. Всі три її генератори працюють у тому ж режимі, що й до припинення постачань газу до України.

Газ надходить з Юліївського родовища. У зимовому режимі блакитне паливо, видобуте там, повністю витрачається на обігрів Харківщини. Влітку ж надлишки транспортуються магістральним газопроводом «Київтрансгаз» в інші регіони.

За словами О.ШАПОВАЛОВА, за добу ТЕЦ-5 спалює 200 тонн мазуту. Якщо повністю припинити постачання газу на теплоцентраль, то витрати мазуту становитимуть близько 1000 тонн на добу. Мазут використовується також свій, він поставляється з Шебелинського заводу з переробки нафти і газового конденсату. На думку заступника керівника області, запасів цього палива вистачить до моменту вирішення газового конфлікту.