Погода на вихідні

Харків. 9 січня. УНІАН. На вихідні погода в Україні не зміниться - мороз, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 10 січня хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, хуртовини, лише на заході, а вночі й на півдні країни без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 3-8°, у Карпатах та на Закарпатті - 11-16° морозу, на півдні Криму - близько 0°; вдень - 0-5° морозу, в Криму - 1-6° тепла.

11-12 січня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 11 січня в Криму та Приазов`ї невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура у східних, місцями в центральних областях, а 12 січня і в Приазов`ї вночі - 15-20° морозу, вдень - 7-12° морозу; на решті території вночі - 11-16°, в Криму, західних, а 12 січня і у північних областях - 8-13° морозу, вдень 11 січня - 4-9° морозу, 12 січня - 1-6° морозу, на Прикарпатті, Закарпатті та в Криму - 0-5° тепла.

13-14 січня без опадів, лише вдень 14 січня на Закарпатті та Прикарпатті невеликий сніг, мокрий сніг.

Температура вночі - 6-11° морозу (13 січня у прикарпатських областях - 10-15°, в Карпатах - до 20° морозу); вдень - 1-7° морозу, у західних областях - від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині - 1-6° тепла; на півдні Криму вночі - близько 0°, вдень - 3-8° тепла.

У Києві 10 січня хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі - 4-6°, вдень - 0-2° морозу.

У Київській області хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі - 3-8°, вдень - 0-5° морозу.

11-12 січня мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура 11 січня вночі - 11-16°, вдень - 4-9° морозу; 12 січня вночі - 8-13°, вдень - 1-6° морозу.

13-14 січня без опадів. Температура вночі - 6-11°, вдень - 1-6° морозу.