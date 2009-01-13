Богословську кинули на газовий фронт

Харків. 13 січня. УНІАН. Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідної постанови проголосували 222 народних депутати із 446, зареєстрованих в сесійній залі (для створення комісії необхідно 150 голосів народних депутатів).

Згідно з рішенням ВР, Комісія надаватиме українському суспільству достовірну інформацію щодо розслідування функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів та здійснюватиме парламентський контроль та реагування для термінового поновлення постачання газу споживачам України та забезпечення поновлення транзиту газу до Європи.

Головою комісії є народний депутат від фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА, а її заступником - депутат від фракції БЮТ Олександр ГУДИМА. До ТСК увійшли 11 народних депутатів. Комісія діятиме впродовж двох місяців і оприлюднить свій попередній звіт на пленарному засіданні 6 лютого.