Фельдман: проблеми нацменшинств «засувають на третій план»

Харків. 30 січня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що держава сьогодні проводить неефективну етнонаціональну політику, «засуваючи на третій план» проблеми національних меншин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, з цього приводу О.ФЕЛЬДМАН збирається звернутися до Президента і прем`єр-міністра України. Зокрема, він заявляє про «фактичну бездіяльність» Ради з етнополітики при Президентові, вказує на «перекіс» у бік конфесійних питань в діяльності Держкомнацрелігій, на скасування «Відділу культури етносів України і української діаспори» в структурі Міністерства культури України тощо.

При цьому, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, Україна може мати проблеми щодо виконання взятих на себе зобов`язань перед Радою Європи у сфері захисту прав національних меншин. Причина - скорочення більш ніж у 100 разів фінансування в рамках державного бюджету 2009 року двох бюджетних програм - «На заходи щодо відтворення культур національних меншин і фінансову допомогу газетам національних меншин» і «Заходи щодо реалізації Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин».

Разом з тим О.ФЕЛЬДМАН вважає, що в умовах економічної кризи проблемам національних меншин, навпаки, має приділятися підвищена увага, щоб запобігти зростанню конфліктності в етнонаціональній сфері. «Інакше, через якийсь час, питаннями національних меншин вимушені будуть займатися не Держкомнацрелігій і Мінкульт, а вже СБУ і МВС», - зазначив він.