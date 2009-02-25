Фракцію БЮТ міськради очолила Стронова

Харків. 25 лютого. УНІАН. Фракцію БЮТ у Харківській міськраді очолила Олена СТРОНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке оголошення було зроблене перед початком сесії міськради, яка сьогодні проводить своє чергове засідання.

Рішення про зміну керівника фракції було ухвалене на загальних зборах депутатів-бютівців.

Раніше фракцію очолював депутат Сергій СЬОМОЧКІН.