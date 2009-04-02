Причиною пожежі в будинку на Московському пр-ті називають вибух

Харків. 2 квітня. УНІАН. Причиною пожежі в 2-поверховому будинку у Харкові по Московському проспекту став вибух.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Харківській області, за попередніми даними, пожежа виникла через вибух газового балону в квартирі на 2-му поверсі будинку.

На місце негайно виїхала чергова варта МНС. Вогнем були охоплені дерев’яні конструкції будівлі на другому поверсі (чотири квартири) та покрівля. Площа пожежі становила близько 60 квадратних метрів. Об 11.02 пожежа була ліквідована.

На місці події постраждав господар однієї з квартир, чоловік 1960 року народження. З опіками рук та обличчя його було доправлено у 4-у лікарню.

В гасінні пожежі були задіяні 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 40 чоловік особового складу МНС.

Збитки встановлюються.