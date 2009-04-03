Курси валют у банках Харкова

Долар 8,15 – 8,24 грн.

Харків. 3 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 3 квітня: Мегабанк - купівля долара - 8,15 грн. (продаж - 8,3 грн.), євро - 10,5 грн. (11,05 грн.), Меркурій - 8,2 (8,29), 10,95 (11,2), Базис - 8,24 (8,28), 10,9 (11,2) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 3 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 2 квітня – 770.0000), 100 EUR – 1031.1840 (на 2 квітня – 1019.9420), 10 RUR – 2.2806 (на 2 квітня – 2.2683).

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