Інкасаторів розстріляли з автомата Калашникова

Харків. 3 квітня. УНІАН. Грабіжники, які вчора у Харкові розстріляли трьох інкасаторів, за попередніми даними, при нападі застосували автомат Калашникова.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській.

За інформацією ЦЗГ, на місті пригоди було встановлено, що в результаті нападу загинули троє працівників служби інкасації Ощадбанку 1973, 1966 та 1970-го років народження, а також поранена 23-річна жінка. Її було доправлено до лікарні.

В інкасаторському автомобілі Ощадбанку, який було в четвер знайдено на вулиці Володарського кілометрів за 2-3 від місця нападу, не знайдено ні зброї, ні грошей.

Слідчо-оперативна група, яку очолює начальник ГУ МВС України в Харківській області, В.РАЗВАДОВСЬКИЙ, продовжує пошуки злочинців.