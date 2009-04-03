Фельдман пропонує надати Харкову спеціальний статус

Харків. 3 квітня. УНІАН. У Конституції України потрібно закріпити спеціальний статус деяких великих регіональних центрів, визначити національні пріоритети і позбутися дискримінаційного формулювання «національна меншина».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив народний депутат України від фракції Блоку Юлії Тимошенко Олександр ФЕЛЬДМАН.

«У розділі Конституції «Основи» неодмінно треба вказати, що Україна – це єдина, соборна, багатонаціональна держава. А термін «національна меншина» як неполіткоректний взагалі слід вилучити з офіційного обігу та замінити на термін «національно-культурні спільноти». Вказати, що і росіяни, і кримські татари історично є найбільшими націоутворюючими спільнотами і мають повне право на повагу та захист своїх інтересів», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

О.ФЕЛЬДМАН наголосив на необхідності збереження спеціального статусу Севастополя, більше того, а також на потребі надати такий статус Львову, Харкову, Донецьку, Дніпропетровську та Одесі «для подолання існуючої «центр-перефірійної» моделі відносин між центрами та регіонами».

Не менш важливою проблемою, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, є введення до Конституції поняття «національних пріоритетів», якими, на його переконання, можуть бути захист дитинства та материнства, охорона навколишнього середовища, безумовний пріоритет індивідуальних прав та свобод громадян.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що такі доповнення до чинної Конституції були б більш доцільними, зрозумілими і такими, що дійсно відповідали б інтересам громадян, аніж пункти з президентського проекту Конституції.