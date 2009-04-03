Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 3 квітня. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за ціною 8,21 грн., продають – по 8,28 грн. Середній курс купівлі-продажу готівкового долара збережено майже без змін з 2 квітня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 8,05-8,26 грн., щодо продажу – 8,26-8,38 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому за ціною 10,86 грн., що на 0,8% дорожче, аніж 2 квітня, продають – за ціною 11,18 грн. - також на 0,8% дорожче. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,70-11,00 грн., щодо продажу євро - у межах 11,00-11,30 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні трохи підвищився порівняно з 2 квітня, і становить у середньому 0,2246 грн., продажу – трохи знизився – до 0,2504 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,242 грн., щодо продажу – 0,24-0,27 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,21 грн., продають – по 8,27 грн. (курси майже не змінилися з 2 квітня). Середній курс купівлі/продажу євро в київських банках трохи підвищився і становить 10,90/11,14 грн.

Курс купівлі російського рубля в середньому в банках виріс на 0,9% від учора і становив 0,2256 грн., продажу – трохи зменшився – до 0,255 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,24/8,30 грн., євро – 10,70/11,10 грн., рубль – 0,21/0,24 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 10,80/11,50 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,18/8,24 грн., євро – 10,88/11,10 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 3 квітня, становить 7,70, до євро – 10,31184, до російського рубля – 0,22806.