За хабар затриманий посадовець Земкадастру

Харків. 3 квітня. УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічними злочинами під час отримання хабара у службовому кабінеті затримано начальника одного з відділів Центру державного земельного кадастру харківської філії Держкомзему України.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Посадовець 1975 р.н. вимагав та отримав хабара в сумі 1 тис. доларів США від 25-річного харків’янина за прискорення проходження технічної документації через Центр земкадастру та видачу довідки на земельну ділянку. Речові докази вилучені. Зібраний матеріал направлено до прокуратури, повідомили в ЦЗГ.