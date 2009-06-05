Майже на місяць перекривається рух по провулку Єреміївському

9 червня по 4 липня рух транспорту по провулку Єреміївському (це район Новожанове) буде перекритий через ремонт теплопроводу.

Як повідомляється на офіційному сайті Харківської міськради, рух буде перекритий на ділянці від вулиці Гайворонської до вулиці Ньютона та по вулиці Красного пахаря – на ділянці від вулиці Жовтневої революції до вулиці Селянської.

Частково буде закритий рух транспорту по вулиці Ногіна.

Медиапорт