Цього року школи області випустили понад 22 тис. юнаків і дівчат

Харків. 6 липня. УНІАН. Цього року у школах Харківської області завершили навчання понад 22 тисячі юнаків і дівчат.

Як повідомляє Головне управлінні освіти і науки облдержадміністрації, з 22 по 28 червня 2009 року на Харківщині пройшли урочистості з нагоди закінчення навчання для 22247 випускників 11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів області.

Під час проведення свят випускники одержали атестати про повну загальну середню освіту, грамоти за вивчення окремих предметів та цінні подарунки: комп’ютерну техніку, аудіо-відео апаратуру, цифрові фотоапарати, збірки художньої та навчальної літератури тощо.

За інформацією Управління, у 2008-2009 навчальному році 797 випускників закладів освіти Харківщини були нагороджені золотими та срібними медалями, з них: 339 – золотими та 458 - срібними.