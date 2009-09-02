Головний міліціонер Харківщини отримав підвищення

Харків. 2 вересня .УНІАН. 1 вересня перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КЛЮЄВ представив особовому складу нового начальника Департаменту транспортної міліції МВС України генерал-лейтенанта міліції Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО, який до цього очолював міліцію Харківської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, М.КЛЮЄВ назвав чотири основні завдання, що стоять перед транспортною міліцією, та зазначив, що від зміни керівництва вони не залежать. Насамперед, це збереження контактної транспортної сітки (залізниці), пересувного складу (вагони, тепловози, електровози тощо), безпека вантажних перевезень, пасажирів та їхнього майна.

«Головне, щоб пасажири себе відчували захищеними», - підкреслив М.КЛЮЄВ.

У свою чергу, В.РАЗВАДОВСЬКИЙ запевнив, що ті завдання, які поставило перед ним керівництво Міністерства внутрішніх справ, будуть виконані.

Також новий начальник Департаменту транспортної міліції МВС України зазначив, що готовий вислухати пропозиції та побажання кожного з працівників служби щодо поліпшення роботи.