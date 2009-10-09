Колектив Міськелектротрансу відновив акцію протесту

Сьогодні у Харкові на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники Комунального підприємства «Міськелектротранс» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги із зарплати.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник голови профспілкового комітету ХКП «Міськелектротранс» Тамара КАДНОВА, зранку не працюють всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні - депо, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори, на лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів.

«Стихійна акція протесту розпочалася після того, як учора в Києві - пояснила Т.КАДНОВА, - представники «Міськелектротрансу, котрі пікетували Кабмін, не отримали чіткої відповіді на вимоги виплати заборгованих зарплат».

За її словами, зарплата не виплачується з травня цього року, і загальна сума боргу на сьогодні становить уже близько 30 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня 2009 р. колектив ХКП «Міськелектротранс» провів одноденний попереджувальний страйк з вимогою до уряду забезпечити виплати державою компенсацій за провезення пасажирів пільгових категорій (за даними керівництва, за півтора року держбюджет не виплатив понад 160 млн. грн.), а також з вимогами виплати заборгованих зарплат.