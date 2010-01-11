Працівники страйкуючого Міськелектротрансу проведуть прес-конференцію

Харків. 11 січня. УНІАН. Сьогодні в інформагентстві Status quo відбудеться прес-конференція на тему: «Працівники «Міськелектротрансу» не витримали чергової подачки місцевої влади».

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-центру SQ Яна КУТІНА.

Крім водіїв і кондукторів, у прес-конференції, яка розпочнеться о 14.00, також візьме участь кандидат у Президенти України Андрій ПАБАТ та його довірені особи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, у Харкові розпочався страйк колективу Комунального підприємства «Міськелектротранс» - зранку на маршрути не вийшов жоден трамвай і тролейбус. Страйкарі підігнали до мерії близько 30 трамваїв і провели під стінами Харківської міськради мітинг. Вони вимагають, зокрема, виплати зарплат і звільнення керівника підприємства.