У кінотеатрі ім. Довженка відбувся кінопоказ позаконкурсних робіт

Харків. 15 травня. УНІАН. Показом позаконкурсних робіт студентів Харківської державної академії культури в червоному залі кінотеатру ім. О. Довженка почалася сьогодні програма фестивалю «Харківський бузок».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі фестивалю, роботи представила декан факультету кіно- і телемистецтва Зоя АЛФЬОРОВА. «Понад 10 років у Харкові здійснюється підготовка режисерів, операторів для кіно і телебачення, і це важливий етап у продовженні кінематографічної традиції нашого славного міста», - сказала декан.

За словами З.АЛФЬОРОВОЇ, роботи, представлені на показі, - студентські. Цим людям ще належить стати справжніми професіоналами. І в Харкові мають знати, що в місті є молода кіношкола, є талановиті молоді люди, для яких екранне мистецтво стало професією.