У понеділок збережеться суха і тепла погода

Харків. 7 червня. УНІАН. У понеділок майже по всій Україні збережеться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 7 червня невелика хмарність, без опадів; лише в Криму мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у південній частині та східних областях північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні 13-18°; вдень 22-27°, у південних областях місцями 28-30° (у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°).

У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°.

У столиці невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води в Чорному морі 18-23°, Азовському 23-24°, в Дніпрі біля Києва 20°.