Колесніков поставив Харкову «4» за підготовку до Євро-2012

Харків. 8 червня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ сподівається, що у вересні УЄФА зможе позитивно оцінити стан підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив під час телемосту щодо підготовки до Євро-2012.

За його словами, темпи підготовки чотирьох українських міст до чемпіонату Європи з футболу 2012 року за останні місяці дійсно вразили інспекторів УЄФА. Однак, як зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ, відставання від графіків досить серйозне.

”Відставання за об`єктами настільки серйозне, що якусь позитивну оцінку від УЄФА ми зможемо почути не раніше вересня поточного року. Тому літо буде спекотним, а у вересні ми подивимося, що нам вдалося зробити і наскільки вдалося випередити час”, - заявив віце-прем’єр-міністр.

Б.КОЛЕСНІКОВ переконаний, що всі чотири українських міста, які прийматимуть Євро-2012, увійдуть у заплановані часові рамки.

”Це в наших руках, але все залежить від чіткої взаємодії місцевої і центральної влади”, - наголосив він.

Під час телемосту віце-прем’єр-міністр поспілкувався з мерами міст, що прийматимуть Євро-2012. За результатами обговорення проблем, пов’язаних з підготовкою до чемпіонату, Б.КОЛЕСНІКОВ оцінив стан підготовки кожного приймаючого міста. Так, за словами урядовця, найвищої оцінки (”четвірка” за п’ятибальною шкалою) заслуговують Харків і Донецьк, по ”трійці з плюсом” від віце-прем’єра отримали Київ і Львів.

Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що всі міста повинні ще дуже багато зробити, щоб досягти очікуваних результатів і отримати найвищі оцінки.

”Враховуючи брак досвіду, ми повинні ще більше уваги приділяти всім питанням організації Євро-2012”, - сказав він.

Віце-прем’єр-міністр також зауважив, що уряд у свою чергу активно допомагає всім містам у підготовці до чемпіонату. Він, зокрема, нагадав про наміри Кабінету міністрів взяти участь у будівництві 200 футбольних міні-полів у 2011 році та 500 – у 2012. За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, у цьому процесі повинна взяти участь також місцева влада, завдання якої полягає у виділенні майданчиків під ці футбольні поля.