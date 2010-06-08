Бакаляру дали 2,5 роки

Харків. 8 червня. УНІАН. Вироком Апеляційного суду Харківської області на 2,5 роки позбавлено волі за хабарництво колишнього начальника управління квартирного обліку та розподілу житла Харківської міськради Геннадія БАКАЛЯРА.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході судових слухань було встановлено, що восени 2006 року Г.БАКАЛЯР у службовому кабінеті міськради отримав хабар у розмірі 38 тис. грн. за сприяння громадянину придбати земельну ділянку у Харкові під будівництво домівки. (Про цю резонансну справу повідомляв з трибуни парламенту колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, якого влада Харкова звинуватила у неправдивості – УНІАН).

Г.БАКАЛЯР засуджений до 2 років і 6 місяців позбавлення волі за зловживання владою та шахрайство. Вирок було пом’якшено у зв’язку зі станом його здоров’я. Суд також ухвалив стягнути з Г.БАКАЛЯРА 20 тис. грн. за судові витрати.