Курси валют у банках Харкова

Долара 7,91 - 7,95

Харків. 8 червня. УНІАН. На 8 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,9111 (продаж - 7,916 грн.), євро - 9,48 грн. (9,5 грн.), Базис - 7,91 (7,955), 9,37 (9,53), Реал-банк - 7,95 (7,96), 9,35 (9,57) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на 8 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.1000 (на 7 червня – 792.1300) 100 EUR – 947.2724 (на 7 червня – 955.3088) 10 RUR – 2.4925 (на 7 червня – 2.5496)

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