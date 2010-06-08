Григоришин може отримати блокуючий пакет Харківобленерго

Харків. 8 червня. УНІАН. Антимонопольний комітет України надав дозвіл Energy Standard Fund Ltd (Кіпр) на придбання акцій енергозабезпечуючих компаній ВАТ «Харківобленерго» і ВАТ «Черкасиобленерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Згідно з повідомленням, ці придбання забезпечать покупцеві перевищення 25% голосів у найвищих органах управління товариств.

Довідка УНІАН. У даний час група «Енергетичний стандарт» контролює 12,31% ВАТ «Харківобленерго» (через ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»-7) і 10,78% ВАТ «Черкасиобленерго» (через кіпрську Orlenia Holdings Limited).

Державі належить 65% акцій ВАТ «Харківобленерго» і 71% акцій «Черкасиобленерго».

Energy Standard Fund Ltd є компанією, що управляє енергетичними активами, якими володіє група «Енергетичний стандарт», контрольована російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.