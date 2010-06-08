СБУ «не дає життя» сільським головам

Харків. 8 червня. УНІАН. З початку року за матеріалами Управління СБУ судами Харківської області визнано винними у вчиненні правопорушень корупційного характеру та притягнуто до адміністративної відповідальності 65 службових осіб, 43 з яких – за незаконне одержання матеріальних благ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ, одним з найбільш розповсюджених правопорушень корупційного характеру є незаконне отримання сільськими, селищними та міськими головами матеріальної допомоги або премії.

Зокрема, сільський голова одного з сіл Золочівського району за власним розпорядженням призначила собі премію у розмірі понад 4,6 тис. грн., а селищний голова одного з населених пунктів Дергачівського району - в розмірі 4,3 тис. грн. Разом з тим, такі рішення стосовно міських, селищних, сільських голів ухвалюються лише відповідною радою, зазначили у прес-центрі.

З метою припинення злочинів корупційного характеру облуправлінням СБУ в Харківській області впроваджено «телефон довіри». Мешканці Харкова та Харківської області мають можливість цілодобово повідомляти про факти протиправної діяльності з боку посадових осіб. За кожним таким фактом Управлінням вживаються заходи згідно з вимогами чинного законодавства, повідомили у прес-центрі.