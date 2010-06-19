Захисники дерев пропонують свою резолюцію на слуханнях

Харків. 19 червня. УНІАН. Члени харківських громадських організацій, які не потрапили до приміщення Київської райради Харкова на загальноміські громадські слухання на тему «Захист зелених насаджень та лісопарку Харкова», ухвалили власну резолюцію.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 300 активістів громадських організацій одноголосно ухвалили текст резолюції та передали її представникам ЗМІ.

«Громадські організації Харківщини, котрі об’єдналися в рух «Зелений фронт», виступають проти знищення зелених насаджень у Харкові. Відповідну резолюцію внесено на розгляд громадських слухань. Але підготовчий комітет слухань відхилив цю резолюцію, тому ми зараз будемо голосувати проти тієї резолюції, яка запропонована Харківською міською радою», - сказав кореспонденту УНІАН координатор «Зеленого фронту» Олександр ЗАЛИВАН.

За його словами, громадські організації вимагають негайно запровадити мораторій на вирубування зелених насаджень у Харкові, а також на всі види відчуження територій парків, на зміну їх цільового призначення та будь-якого будівництва на території зелених зон.

Крім цього, «Зелений фронт» у резолюції вимагає інвентаризувати об’єкти благоустрою зеленого господарства Харкова та розробити на сесії Харківської міськради відповідне положення «Про зелені насадження Харкова».

Представники «Зеленого фронту» підкреслюють необхідність зміни статуту міста, зокрема внесення норми про обов’язкові громадські слухання щодо будь-якого відчуження земельних ділянок у Харкові.

Ініціативна група утворила символічний зелений ланцюг під будівлею Київської райради та розстелила полотно, на якому всі бажаючі можуть залишити послання учасникам слухань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в приміщенні Київської районної ради в Харкові проходять загальноміські слухання на тему «Захист зелених насаджень і лісопарку міста Харкова».

Їх призначив в.о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС на вимогу захисників парку ім. Горького, де заради де заради нової дороги вирубують дерева.

Довідка УНІАН. 19 травня виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив вирубати на території Центрального парку культури і відпочинку імені Максима Горького 503 дерева.

20 травня на захист найстарішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубування столітніх дерев без погодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і без резолюції громадських слухань.

Упродовж двох тижнів на території парку проходили зіткнення між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Було встановлено намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, аби перешкодити вирубуванню дерев. У результаті зіткнень декількох активістів було госпіталізовано. Двох харків’ян засуджено на 15 діб, ще кількох оштрафовано за спротив міліції.