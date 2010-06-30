У четвер на сході грози і зливи

Харків. 30 червня. УНІАН. 1 липня у східних, південних, більшості центральних областей України та в Криму очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби в карпатському регіоні можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, у західних областях 11-16°; вдень 23-28°, у північній частині до 32°, у Карпатах 15-20°.

У Київській області опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі в області 17-22°, вдень 27-32°. У м. Києві вночі 20-22°, вдень близько 30°.

30 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-27°, в Дніпрі біля Києва 24°.